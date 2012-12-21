Коммунисты считают, что власть отомстила врачам за выборы

Как передает корреспондент УНИАН, сначала депутаты своим решением освободили 121 главного врача коммунальных медицинских учреждений региона в «связи с истечением сроков трудового договора». Другим решением облсовета был назначен лишь 91 руководитель больницы.

Во время обсуждения данного вопроса возникла дискуссия в ходе которой, депутаты неоднократно говорили о недопустимости назначать главврачей сроком на один год.

Депутаты от фракций КПУ и партии «Украина будущего» в своих выступлениях заявили, что главное управление здравоохранения Днепропетровской ОГА не продолжает контракт с руководителями тех больниц, где во время голосования на выборах в Верховную Раду 28 октября 2012 правящая партия получила меньший процент, чем ожидалось.

В то же время начальник главного управления здравоохранения Днепропетровской ОГА Валентина Гинзбург сообщила с трибуны сессии, что контракт с 31 главврачом не продлен из-за результатов проверок медицинских учреждений в течение последнего года.

«В течение года продолжались проверки Минздрава, облздрава, финансовой инспекции. Есть цифры, которые свидетельствуют о показателях работы деятельности медицинских учреждений. Я этими показателями не удовлетворена. Когда мы говорим об увеличении финансирования на лекарства, поставленное в больнице высококлассное медицинское оборудование стоимостью почти 150 млн грн, думаю, показатели должны быть лучше. И собственно руководители отвечают за организацию использования предоставленных больницам ресурсов», - отметила В.Гинзбург.