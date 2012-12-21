В Украине будет новый Реестр общественных объединений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как отмечается в сообщении, новый Реестр общественных объединений обеспечит общий доступ к информации об общественных объединениях, которая до сих пор содержалась в разных базах данных.

В целом, Реестр общественных объединений будет создан на основе сведений Реестра общественных организаций Единого реестра общественных формирований - о легализированных и зарегистрированных общественных организациях (всеукраинских, международных, местных общественных организациях, их союзах, местных организациях всеукраинских, международных общественных организаций), а также филиалах, отделениях, представительствах и других структурных ячеек общественных (неправительственных) организаций иностранных государств на территории Украины.

Также в реестр будут внесены сведения об общественных организациях и их союзах, зарегистрированных (легализированных) исполнительными органами сельских, поселковых городских советов.

Кроме того, в новом Реестре общественных объединений будет обеспечен обмен сведениями между этим Реестром и Единым государственным реестром юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

При этом, Реестр общественных объединений сразу будет содержать поля, которые будут нуждаться во внесении информации, необходимой для ее автоматической передачи в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей для подтверждения сведений, связанных со статусом юридического лица. При помощи электронного обмена сведениями между реестрами общественное объединение будет иметь возможность одновременно с получением свидетельства о регистрации общественного объединения получать выписку из ЕГР о подтверждении сведений как юридического лица.

Введение такой процедуры, среди прочего, станет шагом для избежания двойного внесения сведений о зарегистрированных общественных объединениях и создаст благоприятные условия для ускорения процедуры обретения статуса юридического лица и действий, связанных со статусом юридического лица.

Основные сведения, которые будут содержаться в Реестре общественных объединений, будут открытыми для бесплатного доступа на официальном веб-сайте уполномоченного органа по вопросам регистрации (Государственная регистрационная служба Украины).

Как известно, статьей 17 Закона Украины «Об общественных объединениях», который вступает в силу с 1 января 2013 года, предусматривается, что порядок ведения Реестра общественных объединений должен быть определен Кабинетом министров Украины.

Также, подпунктом «в» подпункта 2 пункта 14 раздела V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об общественных объединениях» установлена необходимость определения порядка ведения Реестра общественных объединений и обмена сведениями между этим Реестром и Единым государственным реестром юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.