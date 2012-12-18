В Харькове милиционер пытался «сбить» с иностранца 500 долларов

В Харькове инспектор милиции требовал от иностранца взятку, используя свое служебное положение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в совершении правонарушения инспектора межрайонного отделения милиции миграционного контроля Главного управления МВД Украины в Харьковской области 14 декабря разоблачили работники прокуратуры совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности в Харьковской области ДВБ МВДУ.

По данным начальника управления прокуратуры области Александра Бабикова, инспектор требовал незаконное денежное вознаграждение в сумме 500 долларов США (и получил 400 дол.) от гражданина Республики Камерун за возвращение изъятого у него паспорта и непринятия решения о запрете въезда на территорию Украины на протяжении 3 лет.

Инспектору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368 КК Украины (получение взятки служебным лицом, занимающим ответственное положение). По указанному факту прокуратурой начато уголовное производство.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе.