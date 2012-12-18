В Госземе обещают не усложнять оформления прав на землю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Евгений Бердников в ходе конференции «Земельная реформа: внедрение Национальной кадастровой системы».

По его словам, Министерство юстиции и Министерство аграрной политики и продовольствия подготовили совместный приказ, который подписан и юстирован, определяющий параметры взаимодействия между Укргосреестром и Госземагентством в вопросах обмена информацией из Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

«Взаимодействие будет осуществляться путем пакетного файлообмена и будет осуществляться ежедневно, без участия самого гражданина», - уточнил зампред ведомства.

В свою очередь начальник отдела по работе с гражданами и юридическими лицами департамента государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество Укргосреестра Александра Маломуж отметила, что с 2013 года право на земельные участки будет удостоверяться теми же документами, что и на другие объекты недвижимости, с учетом их специфики. В частности, Укргосреестр, после регистрации земли в Государственном земельном кадастре, будет выдавать свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на новосозданные земельные участки.

Она добавила, что Укргосреестр и Госземагентство будут обмениваться данными на центральном уровне.

В свою очередь Е. Бердников отметил: «Если на «вторичке» королем ситуации становится нотариус, то на «первичке» обращение граждан можно осуществлять непосредственно через государственных кадастровых регистраторов Госземагентства, которые в электронном виде документы будут направлять в Укргосреестр, получать там свидетельства и выдавать гражданам. То есть преимущественно порядок работы в данном случае будет соблюден, и для граждан это не приведет к определенным усложнениям. Это технические вопросы, связанные с форматами файлов, с содержанием информации, технологическими процессами... ».

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость будут проводить органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года отвечать за выдачу документов на землю будут Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом регистрировать право собственности и другие права на землю будут государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.