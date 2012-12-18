У Попова говорят, что Киевской дамбе угрожает разве что метеорит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время прямой телефонной линии, отвечая на вопрос абонента.

«Я хочу заверить вас в том, что угрозы разрушения дамбы Киевской ГЭС нет. В прошлом году была информация в газетах о том, что есть такая угроза. После этого была создана специальная комиссия вместе с МЧС. Мы выехали туда, посмотрели аппаратуру, которая там находится и следит за техническим состоянием тела самой дамбы и за гидроагрегатами. Угрозы нет на сегодняшний день», - отметил В.Пшеничный.

Он также заверил, что у управления есть планы действий и мероприятий на период весеннего половодья и даже такого масштабного паводка, который может возникнуть раз в 100 лет.

«Практически ее разрушить невозможно. Дамба построена таким образом, что имеет достаточно высокий запас прочности. Ну, может, если только прилетит сюда какой-то огромный метеорит…», - добавил В.Пшеничный.