58 сел во Львовской области отрезаны от мира

Во Львовской области из-за сложных погодных условий, снежных заносов и гололеда без транспортного сообщения осталось 58 населенных пунктов, проезд еще в 23 населенных пункта области затруднен.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были сегодня обнародованы на селекторном совещании главы Львовской областной государственной администрации Михаила Костюка с главами всех райгосадминистраций Львовской области о состоянии ликвидации чрезвычайной ситуации, сложилась в результате снежных заносов в области.

Как доложили во время селекторного совещания председатели РГА, сегодня во Львовской области отсутствует проезд в 58 населенных пунктов (26 – в Бродовском районе, 14 – в Бускском районе, 14 – в Золочевском районе, 4 – в Перемышлянском районе и 1 – в Сокальском районе) и затруднен проезд еще в 23 населенных пункта (2 – в Бродовском районе, 18 – в Золочевском районе, и 3 – в Сокальском районе).

М.Костюк дал поручение главам районов и руководителям районных автодорог до 20 часов сегодняшнего дня „обеспечить расчистку дорог и полностью восстановить проезд ко всем населенным пунктам Львовской области”.