Азаров: зима только начинается

Соответствующее поручение он дал во время заседания правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Н.Азаров отметил, что в последние дни погода подготовила серьезные испытания, в основном в западных регионах страны. На многих дорогах возникали снежные заносы, из-за ненастья автомобили попадали в заторы. На помощь были привлечены значительные силы спасателей, а также военных. На сегодняшнее утро в основном удалось возобновить автомобильное движение. Сейчас продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения обесточенных населенных пунктов, однако, по прогнозам синоптиков, ненастье пока не прекращается.

«За субботу-воскресенье все службы сработали оперативно. Хочу поблагодарить всех, кто приобщился к ликвидации последствий ненастья, – сказал Н.Азаров. – Нам нужно сделать выводы и быть готовыми к таким природным испытаниям. Зима только начинается».

Н.Азаров поручил создать в Кабмине постоянно действующий оперативный штаб, в состав которого войдут руководители (не ниже заместителя министра) практически всех министерств, в частности МЧС, Минобороны, Мининфраструктуры, МВД, Минсоцполитики, Минздрава и др.

«Больницы, детские заведения, интернаты для пожилых людей должны быть под пристальным вниманием, необходимо обеспечить их бесперебойную работу, - сказал Н.Азаров. – К работе в штабе должны быть привлечены практически все министерства, ведь у каждого есть своя сфера ответственности на период непогоды».

Н.Азаров отметил, что штаб должен работать круглосуточно, чтобы оперативно принимать согласованные решения относительно комплексного решения проблем, связанных с ликвидацией последствий зимнего ненастья.

Премьер также поручил решить вопрос финансирования закупки резервных запасов дизельного топлива, которые могут понадобиться для ликвидации последствий ненастья в будущем. «Запасы солярки должны быть постоянно», - подчеркнул Н.Азаров.

Кроме этого, он поручил изучить причины значительных порывов проводов линий электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов, в частности, почему не была проведена вырубка деревьев вдоль линий электропередач на расстоянии, безопасном для их функционирования в случае падения деревьев.