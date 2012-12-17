Суд закончил допрашивать свидетелей по делу Пукача

Печерский районный суд Киева сегодня закончил судебное следствие по делу по обвинению бывшего генерала МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и назначил на 27 декабря дебаты между сторонами-участницами процесса.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы Гогнадзе Валентина Теличенко.

«Суд сегодня закончил допрос свидетелей и таким образом закончил судебное следствие и назначил на 27 декабря дебаты», - сказала она.

В.Теличенко заметила, что суд отклонил ее ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование для установления мотивов, по которым В.Пукач совершил убийство журналиста.

По словам В.Теличенко, следующее заседание суда должно начаться 27 декабря в 11.00.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.