Еще один студент ограбил банк с игрушечным пистолетом

В сообщении напомнили, что 29 ноября около 16.00 неизвестный, на лице которого была лыжная маска черного цвета, проник в отделение банка, расположенного по ул. Кирова, 51. Угрожая кассиру применением предмета, похожего на пистолет, он открыто завладел деньгами в сумме 1 тыс. грн, после чего скрылся.

Милиция распространила приметы злоумышленника и попросила помочь жителей города в розыске грабителя.

По словам начальника криминальной милиции Горловского ГУ Германа Приступы, изучив приметы злоумышленника и запись камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей разбой в отделении банка, правоохранители нашли и задержали 21-летнего жителя г. Дебальцево – студента 5-го курса государственного вуза г. Горловки.

Милиция установила, что для совершения преступления подозреваемый использовал игрушечный пистолет по типу боевого марки «беретта», который он приобрел заранее на рынке.

На момент задержания он уже находился под следствием за совершение грабежа, совершенного в отношении жительницы Горловки, у которой он вырвал из рук сумку с личным имуществом. Задержанный заявил, что ему были необходимы деньги на покупку подарка девушке – букета цветов и конфет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники милиции 10 декабря задержали 19-летнего студента, который в ноябре ограбил отделение банка в Виннице с игрушечным пистолетом.