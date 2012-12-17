Украинцы назвали важнейшее событие года

Среди нынешних событий в Украине 36% опрошенных украинцев важнейшим считают проведение Чемпионата Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения украинцев об итогах 2012 года, проведенного компанией Research & Branding Group, представленные на пресс-конференции президентом компании Евгением Копатько.

По его словам, суд над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко важным событием этого года назвали 3% опрошенных.

Среди событий в мире 12% респондентов отметили катаклизмы и катастрофы, 12% - Евро-2012, 7% - президентские выборы в США, 3% - Олимпийские игры в Лондоне.

Кроме того, среди событий личной жизни 7% опрошенных назвали важным рождение детей и внуков.

Также исследование засвидетельствовало, что 55% жителей Украины провожают 2012 год и встречают 2013-й без особого подъема, но и без негативных эмоций. 30% - преимущественно с хорошим настроением.

При этом с плохим настроением Новый год встретят лишь 7% респондентов.

Исследование проводилось с 1 до 12 декабря методом личного интервью в 24 областях Украины, Крыма, Киеве и Севастополе.

Выборка составила 2176 человек, ожидаемая средняя погрешность выборки - 2,2%.