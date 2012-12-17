Больше половины украинцев надеются, что 2013 год станет для них удачным - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения украинцев относительно итогов в 2012 года, проведенного компанией Research & Branding Group, которые на пресс-конференции обнародовал президент компании Евгений Копатько.

При этом, по его словам, лишь 32% опрошенных убеждены, что удачным следующий год будет и для Украины в целом, а 21% считают, что год будет трудным и плохим для страны.

В то же время, сообщил Е.Копатько, 2012 год в целом удачным для себя и семьи назвали 25% респондентов, а 9% - удачным для Украины.

Трудным 2012 год для себя и семьи назвали 18% украинцев, трудным для Украины - 43%.

По мнению Е.Копатько, 2013 год будет трудным для Украины при решении вопросов отношений с Европой и Россией. «Я думаю, что под Новый год мы еще увидим те события, которые будут еще резонировать до Нового года, а после него мы будем ощущать их последствия», - сказал он.

Эксперт выразил убеждение, что если новая Верховная Рада и в дальнейшем будет работать так, как это происходит сейчас, Украина может получить очень серьезный политический кризис в следующем году.