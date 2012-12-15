Завтра в нескольких областях - сильный снег

Завтра, 16 декабря, в западных областях Украины, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег (на Закарпатье и Одесской области с дождем), местами сильные осадки, ночью в Карпатах и на Закарпатье очень сильные осадки; налипание мокрого снега, гололед, метели.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на западе до 24 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Температура в восточной части и на севере Левобережья ночью 14-19°, днем 8-13° мороза; в западных областях и в Крыму ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла (днем на Закарпатье и юге Крыма до 5° тепла); в южных областях ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на остальной территории ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киеве и области без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в области ночью 8-13°, днем 4-9° мороза. В г. Киев температура ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза.