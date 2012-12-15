В Киеве находилась миссия ЕС по планированию финансовой помощи Украине

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, эта помощь направлена на поддержку реформ и принятие норм и стандартов Евросоюза в Украине. Команда ЕС объединяет экспертов из Европейской Комиссии и Европейской службы внешнего действия.

Комментируя визит миссии, Председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский отметил: «Я очень рад, что после того, как Совет ЕС по иностранным делам подтвердил привлечение ЕС к сотрудничеству с Украиной, мы, вместе с сильной командой из Брюсселя, смогли немедленно отозваться и провели конкретные дискуссии относительно приоритетов предоставления финансовой помощи ЕС Украине в будущем. После парламентских выборов и формирования нового правительства наступило время практической работы для подготовки к будущему внедрению Соглашения об ассоциации. И это будет приоритетом финансовой помощи ЕС».

Текущие дискуссии касаются приоритетов на 2014-2017 годы, которые являются первой частью следующего финансового периода ЕС. Национальная программа помощи Евросоюза Украине на текущий период (2007-2013 годы) достигнет приблизительно 1 млрд. евро.