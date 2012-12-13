Украина теряет позиции на российском рынке грузовых вагонов - эксперт

Об этом сообщил УНИАН директор ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения» (ГП "УкрНИИВ”) Анатолий Донченко.

«Это направленная политика (России – ред.) по защите своего рынка», – заявил эксперт.

«В России быстрыми темпами открывают новую линию на «Уралвагонзаводе», делается линия на Тихвинском вагонзаводе и еще одном предприятии. Кроме того, увеличивается импорт китайского литья, и существует опасность, что это может вытеснить с российского рынка украинскую продукцию», – резюмировал А.Донченко.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году российские СМИ неоднократно сообщали об инцидентах с грузовыми вагонами украинского происхождения.

По данным СМИ, в первой половине 2012 года на грузовые вагоны украинского производства приходилось треть инцидентов с таким небезопасным дефектом, как излом боковой рамы.

По данным Госкомстата, вагоностроительные предприятия за 9 месяцев сократили производство вагонов на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, тогда как по итогам I полугодия выпуск продукции в стране увеличился на 3,6%.

В прошлом году в Украине было выпущено 52,3 тыс. вагонов (+32% к 2010 году) на общую сумму $3,7 млрд, из них экспорт в Россию составил 38,9 тыс. единиц на $2,66 млрд. Крупнейшие производители в Украине: "Азовмаш" (доля рынка - 31%), Крюковский вагоностроительный завод (21%), "Днепровагонмаш" (13%) и Стахановский вагоностроительный завод (СВЗ; 13%). За 7 месяцев этого года (последние обновленные данные) Украина экспортировала в Россию 16,6 тыс. вагонов, тогда как годом ранее за этот период экспорт составил 21,1 тыс. единиц.