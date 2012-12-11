Скончалась знаменитая оперная певица Галина Вишневская

В пресс-службе Центра оперного пения Вишневской РИА «Новости» подтвердили смерть певицы.

Г.Вишневская родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. С 1944 по 1951 год работала в Ленинградском областном театре оперетты. В 1952 году, несмотря на отсутствие консерваторского образования, была принята в стажерскую группу Большого театра, где впоследствии стала ведущей солисткой.

Среди партий, которые она исполнила в этом театре - Татьяна в "Евгении Онегине", Лиза в "Пиковой даме", Купава в "Снегурочке", Донна Анна в "Каменном госте", Аида в одноименной опере Верди (в этой партии в 1962-м Г.Вишневская дебютировала в театре "Ковент-Гарден"), "Тоска" и "Мадам Баттерфляй".

В 1955 году вышла замуж за виолончелиста Мстислава Ростроповича.

С 1974 по 1982 год Г.Вишневской и М.Ростроповичу пришлось покинуть Россию - они подверглись преследованию властей за поддержку Александра Солженицына (с 1978-го по 1990-й Вишневская была лишена советского гражданства). В эти годы певица жила в США, во Франции и выступала в крупнейших театрах мира, а также ставила в качестве режиссера оперные спектакли.