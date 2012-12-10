Македония предоставит гражданство за инвестиции от 400 тыс евро

По его словам, которые приводятся на сайте македонского правительства, иностранцам, которые инвестируют не менее 400 тысяч евро в любую отрасль (кроме гостиничного бизнеса и торговли) и примут на работу не менее десяти человек, будет предоставлен паспорт гражданина Македонии.



Как пишет РИА Новости, лица из стран-членов Евросоюза или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), купившие недвижимость (дом или квартиру) на сумму от 40 тысяч евро, теперь смогут оставаться в стране безвыездно в течение года. По действовавшему до сих пор закону, владельцы недвижимости из числа иностранцев могли находиться в стране на основании туристической визы не более трех месяцев подряд и всего не более шести месяцев в год.

По словам Горгиева, привлечение иностранцев к покупке недвижимости в Македонии благотворно скажется на различных отраслях экономики - туризме, торговле, гостиничном бизнесе и многих других.