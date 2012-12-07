Миллер говорит, что введение «Южного потока» повлияет на переговоры с Украиной

Об этом сказал журналистам председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, отвечая на вопрос УНИАН, какой объем газа будет транспортироваться через территорию Украины, когда завершится строительство «Южного потока».

«После 2019 года рост спроса на газ будет расти, поэтому думаю, что да (будет транспортировать газ через Украину – УНИАН). В 2019 году у нас заканчивается контракт, и у нас будет время обсудить эти вопросы, и объемы тоже», – сказал А.Миллер.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

В январе-ноябре 2012 года Украина сократила транзит российского газа на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 72,6 млрд куб. м.

В ноябре т.г. объем транзита уменьшился до 5,8 млрд куб. м с 6,443 млрд куб. м в предыдущем месяце.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.