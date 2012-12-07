Путин лично дал старт строительству газопровода в обход Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на церемонии «Южный поток – укрепление партнерских отношений» в присутствии главы российского государства произведена символическая сварка двух первых труб морской части газопровода на территории, где будет построена компрессорная станция «Русская».

Кроме этого, в церемонии приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава компании South Stream Transport Марсел Крамер, глава Eni Паоло Скарони, а также официальные представители стран-участников проекта - Македонии, Болгарии, Венгрии, Словении, Турции, Австрии, Хорватии, Греции.

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Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Протяжённость подводного участка газопровода в Чёрном море составляет 925 км, и он будет состоять из четырех ниток с пропускной способностью каждой 15,75 млрд куб. м природного газа в год. Максимальная глубина укладки трубы - 2250 метров. Длина одной трубы - 12 метров. Количество труб, необходимых для одной нитки, - примерно 7,6 тыс. Количество труб, необходимых для четырёх ниток, - примерно 304 тыс.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.