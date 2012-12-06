Милиция завтра начнет рейды среди уличных валютчиков

Как пишет ТСН, Украина начинает бороться с валютными спекулянтами не словом, а делом. Как сообщил на условиях анонимности источник в МВД, завтра спецнаряды украинской милиции проведут рейд по местам повышенной концентрации валютных спекулянтов.

Речь идет и о "точках" под открытым небом, и о центрах незаконных обменных операций, замаскированных под легальные коммерческие структуры. Согласно полученной информации, речь идет о пилотных рейдах, которые готовятся и будут осуществляться в обстановке максимальной секретности. Конкретные города из списка руководители проекта будут выбирать путем жеребьевки поздним вечером накануне.

По состоянию на момент разговора с источником достоверно известно было только то, что первый рейд пройдет в одном из городов-миллионников.

Кроме того, источник предположил, что основным мотивом проведения экстренной спецоперации стали слухи о том, что борьба с валютными спекуляциями будет передана из ведения МВД в налоговую администрацию. Поэтому завтрашним рейдом милиция будет пытаться доказать свою эффективность в противодействии экономической преступности.