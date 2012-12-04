Кабмин одобрил законопроект о высшем образовании
Кабинет министров Украины на заседании 3 декабря одобрил проект закона «О высшем образовании».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьер-министра - министра социальной политики Украины Сергей Тигипко.
"Сегодня мы приняли на заседании Кабинета министров закон о высшем образовании", - сказал С.Тигипко.
Он отметил, что законопроект одобрен с условием доработки его с министерствами финансов, образования и науки, а также с Министерством внутренних дел.
Как сообщал УНИАН, начальный вариант законопроекта "О высшем образовании", разработанный при непосредственном участии министра образования и науки Дмитрия Табачника, был обнародован Министерством образования и науки, молодежи и спорта в ноябре 2010 года.
Предложенные нормы закона вызвали массовые акции протеста студентов и критику академического сообщества.
1 июня Н.Азаров выразил надежду, что до конца года будет принят закон о высшем образовании. Он отметил, что закон о высшем образовании в первую очередь будет направлен на приближение украинской системы образования к европейской, в частности, по критериям оценок и качества образования.