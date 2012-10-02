Нафтогаз одолжит 1,4 млрд долларов на две новые плавучие вышки

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, финансирование закупки буровых платформ будет осуществляться за счет заимствований компании и не потребует привлечения бюджетных средств.

По данным пресс-службы, приобретение буровых установок позволит компании реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

Конечный срок приема заявок – 29 октября 2012 года.

Справка УНИАН. В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за $400 млн у британской компании Highway Investment. По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, добыча газа на Черноморском шельфе с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Петр Годованец» должна была начаться в начале сентября текущего года. Президент Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.