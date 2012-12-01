Россия завершает изучение дна Черного моря

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По территории Турции пройдет участок трубопровода «Южный поток». Российская сторона завершает комплексные инженерно-геологические изыскания в исключительной экономической зоне Турции в Черном море», - сказал он.

Помощник президента РФ подчеркнул, что укрепляется взаимодействие РФ и Турции в энергетической сфере. По его словам, Россия для Турции – главный и надежный поставщик природного газа (около 60% турецкого газового импорта).

При этом Ю.Ушаков напомнил, что 7 декабря близ Анапы пройдет торжественная церемония сварки «первого стыка» газопровода.

По его словам, приглашения для участия в этом мероприятии направлены министру окружающей среды и городского хозяйства и министру энергетики и природных ресурсов.

3 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит Стамбул для участия в третьем заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

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Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина – более 2 км, проектная мощность – 63 млрд куб. м.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.