Вышла вторая книга Вятровича с секретными документами КГБ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, автор рассказывает о прошлом Украины на основе ранее тайных документов КГБ. Историк показывает прошлое сквозь призму личных историй разных людей.

«Главной целью книги было показать, насколько интересную историю пытаются от нас скрыть под грифами "Секретно", - отметил исследователь. - Насколько часто мы можем найти материалы, о которых мы не знали, насколько ли иногда мы можем по-другому, чем это изображалось раньше, увидеть те или иные события».

В книге - спрятанные за грифами жизненные истории, в частности Главного командира УПА Василия Кука, жены Романа Шухевича Наталии, атамана «Полесской сечи» Тараса Боровца - «Бульбы», писателя Михаила Ялового, сельского учителя Хаима Сигала и других.

Как сообщалось, первая книга «История с грифом "Секретно"» отмечена премией имени Василия Стуса и была трижды переиздана в течение минувшего года.

Автор книги В.Вятрович - кандидат исторических наук, исследователь истории украинского освободительного движения. В 2008-2010 годах на должности директора Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины провел рассекречивание ранее тайных архивов КГБ и организовал открытый доступ к ним. Возглавляет ученый совет Центра исследований освободительного движения - неправительственного исследовательского учреждения, которое изучает разные аспекты освободительной борьбы в XX веке. В 2010-2011 году работал в Украинском научном институте Гарвардского университета.