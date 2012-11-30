Киевсовет не отдал Пущу-Водицу под кладбище

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения, предусматривающий уничтожение деревьев на указанной территории, проголосовал только один депутат Киевсовета из 108, зарегистрированных в сессионном зале.

Как объяснил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, председатель депутатской фракции «Республика Киев» Денис Москаль, проектом предусматривалось предоставить ритуальной службе специализированного коммунального предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 22,86 га на Гостомельском шоссе для обустройства кладбища со строительством хозяйственных зданий и сооружений.

«Ритуальная служба совместно с «Киевземом» должны подыскать другой участок для обустройства кладбища, который не будет ни лесом, ни объектом природно-заповедного фонда. Безусловно, проблему нехватки мест для захоронений необходимо решать, но не за счет уничтожения 23 га векового леса», - отметил Д. Москаль.

По словам депутата, КП «Святошинское лесопарковое хозяйство», как землепользователь указанного земельного участка, не давало согласия на его отвод.

«Святошинское лесопарковое хозяйство выступает категорически против отвода 23 га леса, тем более, что это территория ландшафтного заказника местного значения «Пуща-Водица». Подчеркну, что лес по своему функциональному назначению должен служить рекреационным потребностям киевлян», - сказал председатель Партии Зеленых Украины.

Д.Москаль напомнил, что в Киеве действует мораторий на удаление зеленых насаждений и на изменение целевого назначения земель рекреационного назначения.