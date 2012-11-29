В Луцке хотели переименовать 27 улиц (список)

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета со ссылкой на решение сессии городского совета.

Как отметила заместитель городского председателя Лариса Соколовская, в связи с тем, что с 1 января 2013 года изменяется порядок регистрации права собственности на имущество и реорганизацией управления Госкомзема, а также с возможностью проведения повторных выборов в областной совет по избирательному округу №37 (там находится подавляющее большинство улиц, которые планируют переименовать) предложено улицы города Луцк переименовать с 1 июня 2013 года.

Внесены также грамматические правки в названия, в частности, «вул. Пархоменко» на «вул. Пархоменка» и «вул. Радіщева» на «вул. Радищева».

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Справка УНИАН. Луцкий городской совет еще в прошлом году принял решение, в соответствии с которым в Луцке с 1 декабря 2012 года должны были переименовать 27 улиц. В частности: ул. Бабушкина в ул. Госпитальная; ул. Горького в ул. Пятницкая гора; ул. Доватора в ул. Христианская; ул. Кирова в ул. Петра Болбочана; ул. Колхозная в ул. Садовая; пер. Колхозный в пер. Садовый; ул. Котовского в ул. Холодноярская; ул. Краснодонцев в ул. Князей Острожских; ул. Куйбышева в ул. Алексея Шума; ул. Невского в ул. Сахарная; ул. Олега Кошевого в ул. Балковская; ул. Орджоникидзе в ул. Митрополита Андрея Шептицкого; ул. Пролетарская в ул. Роговая; ул. Совхозная в ул. Григория Гуляницкого; ул. Свердлова в ул. Покальчуков; ул. Тухачевского в ул. Андрея Марцинюка; ул. Тюленина в ул. Петра Могилы; ул. Уляны Громовой в ул. Иосафата Кунцевича; ул. Фрунзе в ул. Степана Кривенького; ул. Щорса в ул. Александра Богачука; ул. Чкалова в ул. Ивана Кожедуба; ул. Баумана в ул. Петра Маха; ул. Пархоменко в ул. Яблоневая; ул. Лазо в ул. Георгия Гонгадзе; ул. Радищева в ул. Серебряная; ул. Земнухова в ул. Князей Ружинских; ул. Брынского в ул. Архитектора Метельницкого.