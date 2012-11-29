В Одессе собираются вернуть улицу Советской армии

Одесская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» призывает общественность и депутатов горсовета не допустить переименования улицы Ивана и Юрия Липы в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, в обнародованном обращении, в частности, отмечается, что «соответствующее решение готовится принять на сессии 21 декабря Одесский горсовет во главе с известным украинофобом, уроженцем Сахалина, а в настоящее время городским головой Алексеем Костусевым».

Сохранение в Одессе улицы Ивана и Юрия Липы, ВО "Свобода" считает "вопросом национальной чести и достоинства».

«Одесский горсовет увековечил память выдающихся одесситов Ивана и Юрия Липы в названии одной из улиц за их выдающиеся заслуги перед городом и Украиной, - говорится в документе, поскольку они были «не только общественными, но и государственными деятелями Украины. Мы должны воздать должное И.Липе как врачу, который спасал жизни многим одесситам и жителям современной Одесщины».

«Подобные намерения - вычеркнуть украинцев из истории и современности города – это продолжение украинофобской политики власти. Им нужно дать решительный отпор», - акцентируют авторы обращения.

ВО "Свобода" также обратилось к депутатам городского совета от оппозиционных партий – фракциям «Фронт Змін» и БЮТ-«Батькивщина» с требованием сделать все для того, чтобы за это решение не голосовали.

"Ваш долг – на практике доказать свою оппозиционность действующему антиукраинскому режиму, отстоять государственные позиции. Поэтому сделайте все для того, чтобы за это решение не голосовали – блокируйте трибуну, апеллируйте к здравому смыслу. В крайнем случае обеспечьте вход в сессионный зал представителям общественности города – решительным принципиальным людям" - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, впервые предложение о переименовании улицы Ивана и Юрия Липы было выдвинуто в начале 2011 года историко-топонимической комиссией Одесского горсовета, утвержденной А.Костусевым. Мотивировали это тем, что якобы от группы горожан поступило «обращение о возвращении улице Ивана и Юрия Липы прежнего названия - улица Советская». Однако комиссия приняла решение не восстанавливать Советскую улицу, а присвоить ей имя мельника Федора Пишенина, исходя из того, что в 19-ом веке здесь располагались три мельницы этого предпринимателя.

В ноябре 2012 года опять был вынесен на декабрьскую сессию проект решения о переименовании улицы Ивана и Юрия Липы, а также изменении наименований ряда других улиц, в том числе восстановлении в Одессе улицы Советской Армии - ею должна стать нынешняя Зоопарковая.

Кроме того, некоторые таблички, согласно проекту, предлагается отредактировать таким образом, что украинские названия будут читаться так же, как и русские.