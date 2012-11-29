Министр: Корпоратизация «дочек» Нафтогаза закончится в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха сегодня в Осло в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями нефтегазовых компаний Норвегии.

«До конца этого года мы планируем завершить корпоратизацию дочерних предприятий «Укртрангаза» и «Укргазвыдобування», - сказал он.

В.Макуха также отметил, что проводится реформирование НАК «Нафтогаз Украины» и сейчас идет работа по выделению непрофильных активов компании.

«По нашему мнению, это позволит существенно повысить эффективность работы компании, прозрачность ее операций и сделает ее более привлекательной для инвесторов», - сказал В.Макуха.

Напомним, В.Макуха находится в составе делегации, сопровождающей Н.Азарова в ходе его официального визита в Норвегию 29-30 ноября.