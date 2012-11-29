Гражданин Украины выиграл в Евросуде многолетнее дело о пытках

Как сообщил председатель Черниговского общественного комитета защиты прав человека Виктор Тарасов, 15 ноября Европейский суд признал, что в отношении господина Коваля, его жены и сына было применено жестокое обращение со стороны правоохранителей, уровень которого расценен как пытки (истязания). Также признано, что государство Украины не провело эффективного расследования жалоб на эти противоправные действия. Признано нарушение ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 8 (право на уважение к частной и семейной жизни и жилью) относительно незаконного ареста М.Коваля и его сына и незаконного проникновения сотрудниками милиции в их квартиру.

По теме: Украина - на пятом месте по количеству жалоб в Евросуд по правам человека

В.Тарасов подчеркнул, что расследование этого дела продолжалось более 11 лет. В бытовой конфликт, который произошел 2001 года между сыном М.Коваля и его другом, вмешались работники милиции, превысив свои служебные полномочия. За это время прокуратура несколько раз пыталась закрыть это дело. Несмотря на медицинские справки и свидетельства потерпевших, которые узнали своих мучителей, компетентные органы не нашли состава преступления. Только благодаря вмешательству правозащитников и адвокатов, постановления о закрытии уголовного дела несколько раз отменялись. В 2005 году М.Коваль обратился в Европейский суд по правам человека.

"К сожалению, ситуация с истязаниями (пытками) в милиции ухудшается. Истязания и пытки остались на ментальном уровне силовых структур еще со времен НКВД, ведь оценкой работы милиции является процентный показатель раскрытия преступлений, чего нет ни в одной цивилизованной стране мира. А на получении признания в совершении преступления базируется вся система дознания и следствия в Украине", - констатировал В.Тарасов.

По информации прокуратуры Черниговской области, по всем обращениям о незаконных методах расследования, которые поступили в органы прокуратуры области в 2009-2011 годах, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Справка УНИАН. Европейская Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод принята в Риме в ноябре 1950 года и ратифицирована Верховной Радой Украины в 1997 году.