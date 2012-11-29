В Кировограде собирают деньги на памятник жертвам Голодомора

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из членов инициативной группы, преподаватель Кировоградского государственного педагогического университета им. В.Винниченко Александр Ратушняк, об этом шла речь во время встречи активистов организации с А.Саинсусом и секретарем Кировоградского городского совета Игорем Волковым по поводу утверждения градостроительным советом проекта памятника и выделения под его строительство земельного участка на месте временного памятного знака жертвам Голодомора на Крепостных Валах.

По его словам, городской председатель согласился хлопотать перед Министерством культуры Украины о разрешении на строительство памятника на территории мемориального комплекса.

«Мы предлагаем утвердить проект памятника кировоградского скульптора Григория Савченко, его предварительная стоимость составляет 500 тыс. гривен. 100 тыс. гривен дает на памятник председатель общественной организации «Мемориал жертвам Голодомора», известный в области меценат и предприниматель, генеральный директор ООО «Друкмаш-Центр» Людмила Шубина. В свое время готовность профинансировать из областного бюджета половину стоимости проекта в прямом эфире канала «Кировоград» обещал глава облгосадминистрации Сергей Ларин. Мы также надеемся на поддержку неравнодушных кировоградцев», - сказал А.Ратушняк.

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Член инициативной группы также сообщил, что в начале недели общественная организация «Мемориал жертвам голодомора» обнародовала реквизиты банковского счета, на который нужно перечислять деньги. Вскоре в общественных местах планируется установить ящики для пожертвований на строительство памятника.

Справка УНИАН: В 2008 году из областного бюджета Кировоградской области было выделено 400 тыс. грн на сооружение памятника жертвам Голодомора. Кировоградский городской совет выделил место под памятник на набережной г. Ингул в центре Кировограда, хотя общественность выступала против строительства мемориала в этом многолюдном месте отдыха молодежи. Строительство началось летом, но осенью уже остановилось. Выделенных денег хватило только на площадку под памятник. Кировоградский областной совет дважды обращался в прокуратуру области с просьбой проверить использование средств подрядной организацией, однако проведенные прокуратурой проверки нарушений и злоупотреблений не выявили.

Общественная организация «Мемориал жертвам Голодомора» зарегистрирована недавно, в нее вошли общественные деятели, журналисты и предприниматели города.