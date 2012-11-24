Украина вспоминает жертв Голодомора

Нынешнее чествование памяти жертв Голодомора посвящено людям, которые в непростое время спасали от голода соотечественников в 1932-1933 годах.

Как сообщили УНИАН в Общественном комитете по чествованию памяти жертв Голодомора, сегодня будут проведены памятные мероприятия возле Национального мемориала памяти жертв Голодоморов в Киеве, во всех областных центрах и в 32 странах мира.

В Киеве молодые люди пронесут в скорбном шествии две сотни свеч с лентами, на которых будут указаны имена и фамилии людей, спасавших других от голода. Наносить надписи на ленты и раздавать хлеб, выпеченный на пожертвования граждан, начнут перед началом шествия возле станции метро «Арсенальная». В 14:00 от станции метро «Арсенальная» скорбное шествие начнет движение к Национальному мемориалу жертв Голодомора.

В 15:00 возле Национального мемориала памяти жертв Голодомора пройдет панихида, которую отслужат Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, владыка Богдан (Дзюрах), секретарь Синода епископов УГКЦ, руководитель Администрации Патриаршей курии. К участию приглашены представители всех церквей и религиозных организаций в Украине, дипломатические представители, общественность города.

В 16:00 пройдет общенациональная минута молчания, после которой миллионы украинцев зажгут свечи возле мемориалов Голодомора и в окнах своих домов.

Справка УНИАН. Ежегодно в последнюю субботу ноября в Украине отмечают день памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Голодомор 1932–1933 годов - массовый, преднамеренно организованный советской властью голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР (земли современной Украины, за исключением семи западных областей, Крыма и Южной Бессарабии, которые тогда не входили в УССР) и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы. Голод наступил в результате спланированной конфискации урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян представителями советской власти, что привело к смерти крестьян от голода в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу. Причины этого массового преступления никогда в СССР не расследовались и никто из власть предержащих, причастных к преступлению, не понес наказания. На протяжении десятилетий массовое убийство людей созданным искусственным голодом не только преднамеренно замалчивалось советской властью, о нем вообще запрещалось упоминать.

В 2003 году Украинский парламент назвал, а 2006-м - официально признал Голодомор геноцидом украинского народа. 24 страны официально признали Голодомор геноцидом украинского народа.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.

Уголовное дело возбудила и расследовала СБУ по факту осуществления Голодомора-Геноцида в Украине в 1932-1933 годах.

Решением суда были подтверждены выводы следователей Службы безопасности Украины об организации в 1932-1933 годах на территории УССР руководством большевистского тоталитарного режима – генеральным секретарем Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным (Джугашвили), членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым (Скрябиным), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем и Павлом Постышевым, членом ЦК ВКП(б), генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии большевиков Украины Станиславом Косиором, членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров УССР Власом Чубарем и членом ЦК ВКП(б), вторым секретарем ЦК ВКП(б) Менделем Хатаевичем, геноцида украинской национальной группы, то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение.

Согласно заключению судебной научно-демографической экспертизы, проведенной в ходе досудебного следствия Институтом демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи Национальной академии наук Украины, в результате совершенного геноцида в Украине погибло 3 млн. 941 тыс. человек.

Суд констатировал, что И.Сталин (Джугашвили), В.Молотов (Скрябин), Л.Каганович, П.Постышев, С.Косиор, В.Чубарь и М.Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид), и закрыл уголовное дело в связи с их смертью.