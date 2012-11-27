S&P вывела Киев из проблемного списка CreditWatch

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «В-» украинского города Киева и вывела его из списка CreditWatch, куда он был помещен с негативным прогнозом 29 октября 2012 г. Об этом говорится в сообщении Standard & Poor’s, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз изменения рейтингов - «Стабильный».

В сообщении указывается, что помещение рейтинга Киева в список CreditWatch было обусловлено медленной реализацией планов города по рефинансированию сертификатов участия в займе на сумму 250 млн долл. сроком погашения 26 ноября 2012 г.

«23 ноября 2012 г. Киев разместил облигации на сумму 2 млрд грн (245 млн долл.) из выпуска объемом 3 млрд грн со значительным участием государственных банков. По нашему мнению, средств, полученных городом, достаточно для выплат держателям сертификатов участия в займе сроком погашения 26 ноября 2012 г.», - отмечают в S&P.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Киевская городская государственная администрация осуществила погашение еврооблигаций, выпущенных в 2007 году, на сумму 250 млн долл. КГГА провела первичное размещение облигаций внутреннего займа на сумму 1 млрд 928 млн грн, единственным покупателем выступил государственный «Укрэксимбанк». Долговые бумаги были выпущены тремя сериями на 1,125 млрд грн, 750 млн грн и 53 млн грн с доходностью 15,2% и 15,25%.

По словам замглавы КГГА Руслана Крамаренко, средства планировали направить на погашение кредита в размере 250 млн долл. США, полученного путем публичной открытой продажи еврооблигаций Киева на международных рынках капитала в 2007 году под 8,25%.