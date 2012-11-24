Киев входит в тройку лидеров по числу строящихся ТЦ

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Colliers International, переданном УНИАН.

Компания проанализировала рынки торговой недвижимости в основных городах Восточной Европы, а именно: Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве, Будапеште, Праге, Киеве, Бухаресте, Братиславе, Загребе, Софии, Белграде, Тиране и Афинах.

По оценкам компании, объем предложения качественных торговых площадей в Восточной Европе к концу третьего квартала 2012 года составил 15,41 млн кв. м. Таким образом, с 2009 по 2012 гг. общее предложение выросло почти в три раза.

Объем площадей на стадии активного строительства в 13 крупнейших городах Восточной Европы составил около 2 млн кв. м (арендуемая торговая площадь), что увеличит общее предложение торговой недвижимости в регионе более чем на 13%.

В Colliers International отметили, что основными городами, в которых к концу третьего квартала 2012 года строилось наибольшее число торговых центров, стали Москва (1,034 млн кв. м) и Киев (354 тыс. кв. м). Также высокая активность на рынке Софии, где на стадии строительства находятся 207 тыс. кв. м торговых площадей. Рынки этих трех стран представляют 85% общего объема строящихся площадей в Восточной Европе, добавили в компании.

По теме: Киев получил первое место в рейтинге конкурентоспособности

По мнению управляющего директора по торговой недвижимости Colliers International в Восточной Европе Шона Бриггса, рынки в Центральной и Восточной Европе открывают большие перспективы многим западным брендам, сетям дискаунтеров и операторов в сегменте Luxury. Более вероятно, что их выход на новые рынки будет происходить на условиях франчайзинга, считает эксперт.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.