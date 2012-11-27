ЕС и МВФ выделят Греции 43,7 миллиарда евро

"Еврогруппа решила, что необходимые элементы, необходимые для начала соответствующих национальных процедур в государствах еврозоны для одобрения очередного транша от ЕФФС, уже есть. Его размер составит 43,7 миллиарда евро. 10,6 миллиарда евро для финансирования бюджета и 23,8 миллиарда евро в виде облигаций ЕФФС для рекапитализации банков будут предоставлены в декабре. Предоставление оставшихся средств пройдет в три транша в течение первого квартала 2013 года в зависимости от выполнения Экономической программы", — говорится в заявлении.

Как сообщает РИА Новости, Еврогруппа рассчитывает, что сможет принять окончательное решение по предоставлению этих средств на заседании 13 декабря, "в соответствии с завершением национальных процедур и после оценки результатов возможного обратного выкупа", говорится в сообщении.