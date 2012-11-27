Самые высокие зарплаты у летчиков, а низкие - у рыбаков, лесников и медиков

Об этом сообщается на официальном сайта Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, самые высокие зарплаты в октябре т.г. зафиксированы в сфере авиатранспорта - в среднем 10420 грн., самые низкие – в сфере рыболовства (1672 грн), лесного хозяйства (2192 грн) и здравоохранения (2215 грн).

По данным Госстата, в октябре самые высокие зарплаты получали штатные сотрудники в Киеве – 4688 грн, Донецкой области – 3622 грн и Днепропетровской области – 3208 грн, а самые низкие – в Тернопольской (2266 грн) и Черниговской (2370 грн) областях.

По теме: У Азарова посчитали, что средняя зарплата выросла на 16%

Также сообщается, что общий фонд оплаты труда за январь-октябрь т.г. вырос на 16% и составил 325,4 млрд грн. Наибольший фонд оплаты труда зафиксирован в промышленности – 97,672 млрд. грн и в сфере образования – 41,737 млрд. грн, наименьший – в сфере рыболовства (94,8 млн грн).

В региональном разрезе наибольший объем фонда оплаты труда зафиксирован в Киеве – 61,567 млрд. грн и Донецкой области – 40,623 млрд. грн, наименьший – в Севастополе (2,429 млрд. грн) и Черновицкой области (3,102 млрд. грн).

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года средняя зарплата в Украине сократилась на 0,3% - до 3064 грн.

В то же время, премьер-министр Н.Азаров убежден, что Украина выйдет на уровень средней заработной платы в 4 тыс. грн в течение двух лет.