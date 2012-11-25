Rolling Stones возвращается на сцену после пятилетнего перерыва

18:13, 25 ноября 2012
Общество
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Знаменитая группа Rolling Stones возвращается на сцену после пятилетнего перерыва.

Rolling Stones сегодня даст концерт в Лондоне, фото з сайту knuj.org

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сегодня группа выступит в Лондоне. К коллективу присоединятся и его бывшие участники.

Действующие музыканты во главе с Миком Джаггером анонсировали "come back".

Стоимость билетов на первое шоу достигает 40 тысяч фунтов стерлингов.

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