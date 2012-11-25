Rolling Stones возвращается на сцену после пятилетнего перерыва

Знаменитая группа Rolling Stones возвращается на сцену после пятилетнего перерыва.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сегодня группа выступит в Лондоне. К коллективу присоединятся и его бывшие участники. Действующие музыканты во главе с Миком Джаггером анонсировали "come back". Стоимость билетов на первое шоу достигает 40 тысяч фунтов стерлингов.

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