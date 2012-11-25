Rolling Stones возвращается на сцену после пятилетнего перерыва
18:13, 25 ноября 2012Общество
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Знаменитая группа Rolling Stones возвращается на сцену после пятилетнего перерыва.
Rolling Stones сегодня даст концерт в Лондоне, фото з сайту knuj.org
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сегодня группа выступит в Лондоне. К коллективу присоединятся и его бывшие участники.
Действующие музыканты во главе с Миком Джаггером анонсировали "come back".
Стоимость билетов на первое шоу достигает 40 тысяч фунтов стерлингов.
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