В Киеве около 3 тысячи человек требуют «Волю Павличенко» (фото)

Акция организована фанатами киевского "Динамо".

Как передает Украинская правда, в киевском парке имени Шевченко собрались около 3000 человек, которые называют приговор Павличенко несправедливым.

Протестующие намерены отправиться к Лукьяновскому СИЗО, где находятся осужденные.

Как известно, 2 октября 2012 года 47-летний киевлянин Дмитрий Павличенко и его 19-летний сын Сергей были осуждены за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова соответственно к пожизненному заключению и 13 годам тюрьмы.