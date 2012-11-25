В Киеве около 3 тысячи человек требуют «Волю Павличенко» (фото)
15:52, 25 ноября 2012Общество
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В воскресенье в Киеве проходит акция протеста в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова.
Павличенко поддерживают фаны "Динамо"
Акция организована фанатами киевского "Динамо".
Как передает Украинская правда, в киевском парке имени Шевченко собрались около 3000 человек, которые называют приговор Павличенко несправедливым.
Павличенко пришли поддержать около 3 тысяч человек
Протестующие намерены отправиться к Лукьяновскому СИЗО, где находятся осужденные.
Участники митинга пошли в СИЗО, где содержатся Павличенко
Как известно, 2 октября 2012 года 47-летний киевлянин Дмитрий Павличенко и его 19-летний сын Сергей были осуждены за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова соответственно к пожизненному заключению и 13 годам тюрьмы.
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