Сила Воздвиженки или Как потеряться во времени в Киеве

Кажется, что из громыхающего, душного и тесного мегаполиса, попадаешь в другое измерение. Здесь время течет по-другому – тише и медленнее. Это ощущение настолько реально, что прохожие сами невольно замедляются – бежать по привычке, опустив глаза под ноги, как это обычно бывает в огромном городе, совершенно не хочется. Шаги, отзывающиеся эхом между домов, просят идти тише, аккуратней, внимательней. Так что невольно начинаешь вертеть головой, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, где ты и есть ли кто рядом.

Такое почти мистическое ощущение потери реальности на современной Воздвиженке вполне объяснимо. Это чуть ли не единственное место в Киеве, где все постройки выдержаны в духе одного времени – конца XIX века. И новостройки, и сохранившиеся со времен прежних Гончаров-Кожемяк дома, не возвышаются над окружающими холмами, и потому не вызывают резкого диссонанса с древним пространством урочища.

Абсолютно новый, «с иголочки» одетый в разноцветные фасады район Воздвиженки в процессе активного заполнения. Эта новизна возбуждает любопытство: кто живет здесь или вот-вот начнет свою новую жизнь? И найдется здесь место для меня?

Улица Гончарная – квартал элитных особняков. Удивительное место, пожалуй, для всей Украины. Те, кто здесь живут или еще только собираются жить, – это совершенно другие 100%-но европейские люди. Воздвиженка располагает к исключительной открытости – высоченные заборы из камня, чтобы «по-элитному» отгородиться от соседей и прохожих, не предусмотрены. Хочешь здесь жить – позволь себе жить среди людей.

На других улицах 4-5-этажные дома, кажется, подпирают собой древние киевские холмы. Но между домами и холмами есть еще и уютные дворики, позволяющие в прямом смысле спрятаться от городской жизни под горой. Окна квартир, выходящие во двор, буквально вбирают в себя растительность близлежащих холмов, зелень растущих там деревьев и травы.

Большинство окон, выходящих на улицы, украшены так называемыми французскими балконами или имеют кованные кронштейны для цветов. Вверху улицы Воздвиженской возле одноименного отеля, дома расцветают бархатцами и петуниями. Вот уж где воистину у Киева есть шанс стать городом цветов! Пусть только и другие дома оживут, подавая признаки жизни занавесками и цветами под окнами.

А пока киевляне присматриваются к Воздвиженке, пытаясь найти ассоциации с другими городами Европы, молодежь устраивает необычные фотосессии на ее улицах. Пусть потом друзья удивляются – угадывают, где это было снято.

Узкие мощеные дороги, стилизованные фасады улицы Воздвиженской, вычурно украшенные кирпичом дома на Кожемяцкой, просторная и открытая площадь Искусств с панорамным видом на холмы вокруг урочища – это, конечно же, Киев. Пока малознакомый, и от того не очень близкий, но точно интересный и стоящий внимания. И с ним пора знакомиться ближе!