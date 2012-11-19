Водитель, сбивший девочку в Киеве 11 лет назад, доплатит 133 тыс. компенсации

Виновник аварии дополнительно выплатит ей почти 133 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района Киева.

"Суд поддержал позицию прокурора прокуратуры Шевченковского района Киева, который представлял интересы матери и ее детей по делу, и с учетом тяжких последствий для здоровья ребенка, спустя 11 лет пересмотрел свое решение при новых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, водитель автобуса РАФ-2203 на пешеходном переходе по ул. Гончара в сентябре 2001 года сбил мать с двумя малолетними детьми, которые возвращались из школы. Больше всего пострадала 8-летняя девочка, получившая тяжелые травмы головы и перелом костей черепа.

В 2003 году водителя автобуса приговорили к условной мере наказания и с него взыскали 2 тыс. грн материального ущерба.

Десять лет девочка лечилась, в течение которых были проведены сложные операции, а по достижении совершеннолетия ей пожизненно установлена III группа инвалидности.

По заключениям медико-социальной экспертной комиссии, с 2001 года ребенок ежегодно проходил обследование, лечение и дополнительное санаторно-курортное оздоровление.