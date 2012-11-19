15 лет назад в космоc полетел первый космонавт независимой Украины

Как сообщает сайт Национального космического агентства Украины, впервые об участии украинского космонавта-исследователя в миссиях американских шаттлов было объявлено 13 мая 1994 года в общем заявлении Президента Украины Леонида Кучмы и Президента США Билла Клинтона.

В 1995 году НКАУ вместе с НАСА начало подготовку к космическому полету и научным экспериментам. Руководителем группы для отбора кандидата к полету и реализации полета был утвержден заместитель генерального директора НКАУ Эдуард Кузнецов, руководителем научной программы от НАН Украины - доктор биологических наук Елизавета Кордюм.

Подготовка длилась 3 года, на протяжении которой согласовывались конкретные задачи эксперимента, совершенствовалось оборудование и устройства, отрабатывались общие действия украинских и американских ученых.

В феврале 1996 Л.Каденюк был зачислен в группу украинских космонавтов для прохождения подготовки к полетам на космических кораблях «Спейс Шаттл», в июле 1996 он прибыл в США. С ноября 1996 по ноябрь 1997 вместе с космонавтом-дублером Ярославом Пустовым прошел подготовку к полету в Космическом центре им. Джонсона (США).

Космический полет проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года на космическом корабле «Колумбия». Полет в составе международного экипажа длился 15 суток 16 час 35 мин 1 сек.

Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинско-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений. В совместном эксперименте принимали участие: со стороны Украины 5 институтов Национальной академии наук Украины – Институт ботаники имени Н.Холодного, Институт физиологии растений и генетики, Институт молекулярной биологии и генетики, Институт экологии Карпат, Институт микробиологии и вирусологии имени Д.Заболотного и Национальный ботанический сад имени Н.Гришко; со стороны США 5 университетов – Канзасский, Луизианский, Ногайский, Висконсинский, Северной Каролины и Космический Центр имени Джона Кеннеди.

Кроме совместного украинско-американского эксперимента в космическом полете Л.Каденюк выполнял эксперименты Института системных исследований человека по тематике «Человек и состояние невесомости».

В первый раз, во время полета Л.Каденюка, в космосе побывали трезуб, украинский флаг и прозвучал гимн Независимой Украины.

По случаю 15-летия полета в космос первого украинского космонавта в Государственном космическом агентстве Украины утверждена программа мероприятий, которая предусматривает проведение пресс-конференции для СМИ, оформление тематических экспозиций в музеях авиации и космонавтики, проведение встреч с первым космонавтом Украины, проведение круглого стола при участии непосредственных организаторов полета украинского космонавта.

Справка УНИАН. Л.Каденюк родился 28 января 1951 года в с. Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. Закончил Клишковецкую среднюю школу (1967), Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков (1971), Московский авиационный институт (1989).

Прошел полный курс подготовки к полетам на кораблях «Союз» и орбитальной станции «Мир». Прошел подготовку по программе «Буран». Летчик-испытатель I класса, освоил 54 типа и модификаций самолетов.

Герой Украины (1999). Генерал-майор авиации. Почетный гражданин города Черновцы (2001). Народный депутат Украины 4-го созыва (2002-2006). Кандидат технических наук (2006). Вице-президент Аэрокосмического общества Украины (с 2007). Советник премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики, советник председателя ККА Украины (с 2011).