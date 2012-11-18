Украинец пытался незаконно вывезти 7 миллионов рублей в багажнике

Сегодня утром в Луганской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с работниками таможни обнаружили у гражданина нашего государства большое количество валюты, которое он пытался вывезти через международный пункт пропуска «Изварино».

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, у мужчины было обнаружено 7 миллионов российских рублей.

«Информацию о намерениях 37-летнего украинца переправить через границу значительную сумму средств охранники границы отдела «Краснодон» получили заблаговременно. В пункт пропуска мужчина прибыл на автомобиле «Volkswagen Touareg» и для прохождения оформления избрал полосу «зеленый коридор», тем самым показывая, что у него нет запрещенных вещей», - отмечается в сообщении.

Однако пограничники инициировали проведение общего с таможенниками углубленного осмотра автомобиля.

«После вывода транспортного средства из общего потока для проверки работники пункта пропуска в багажнике обнаружили 7 миллионов рублей Российской Федерации. Деньги находились в тюке в одной из сумок», - сообщили в Госпогранслужбе.