Завтра в Украине - от 1 до 6° тепла
13:56, 18 ноября 2012Общество
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Завтра, 19 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
В Киеве ночью и утром слабый туман. Фото poeziipentrucopii.com
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман, слабый гололед.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза, в Крыму 2-7° тепла; днем в Украине 1-6° тепла, на Закарпатье и юге Крыма 7-12°.
В Киеве и Киевской области без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
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