Завтра в Украине - от 1 до 6° тепла

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман, слабый гололед.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза, в Крыму 2-7° тепла; днем в Украине 1-6° тепла, на Закарпатье и юге Крыма 7-12°.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.