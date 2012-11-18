В Украине на одно рабочее место претендуют 6 человек

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, количество незанятых граждан, находящихся на учете в Государственной службе занятости, в октябре составило 420,5 тыс. человек, что на 12,8 тыс. меньше, чем в сентябре 2012 года. При этом потребность предприятий в работниках на замещение вакантных рабочих мест составила 74,2 тыс. человек, что на 2 тыс. меньше, чем в сентябре.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине в октябре 2012 года снизился по сравнению с сентябрем на 0,1% – до 1,4%. Количество безработных составило 399,9 тыс. человек. При этом пособие по безработице получают 288,4 тыс. человек. Средний размер пособия составляет 993 грн.