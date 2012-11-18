Чиновник за взятку сел на три с половиной года

Об этом сообщили УНИАН в канцелярии суда, уточнив, что председательствующий на заседании судья Игорь Терзи признал доказанной вину чиновника в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины – получении взятки в размере 320 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Отдела борьбы с экономическими преступлениями Управления МВД Украины в области задержали руководителя аппарата Ивановского райсовета при получении взятки 26 апреля текущего года.

По словам заместителя прокурора Одесской области Дениса Черных, мздоимец согласился за взятку в 320 тыс. грн. решить вопрос о «выделении в частное пользование 6 гектаров земли в пгт Ивановка вдоль автотрассы Одесса-Киев». Он был задержан в момент получения взятки неподалеку здания Ивановского райсовета, деньги у коррупционера изъяты.