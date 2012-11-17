Мошенник узнает пин-коды по телефону

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, в милицию обратились две женщины, пострадавшие от действий преступника.

Так, жительница села Задаров сообщила, что ей на мобильный позвонил по телефону неизвестный, который представился сотрудником банковского учреждения. Он обратился к женщине по имени, отчеству, назвал ее фамилию и сообщил о необходимости сменить пин-код кредитной карточки. Мол, специалист, который оформлял кредит, был уволен из банка и есть риск потерять деньги. Женщина назвала цифры кода и стала ждать смс-сообщение с измененным кодом, как пообещал мужчина, с которым она общалась. Вместо этого ей пришло СМС, что с ее карточки сняли 4,1 тыс. грн.

После этого в начале недели женщина обратилась в милицию.

Вскоре с аналогичным заявлением обратилась учительница из села Ковалевка Монастырисского района, у которой таким же образом с карточки сняли 2 тыс. грн.

Установлено, что деньги сняли в одном из районов Ивано-Франковской области.

Милиция поводит расследование и разыскивает мошенника.

В милиции предостерегают, что в случае получения подобных звонков необходимо позвонить по телефону на бесплатную горячую линию финансового учреждения и поинтересоваться, проводит ли банк указанные действия.