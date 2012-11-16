Все прокуроры Киева получили электронные ключи

Об этом сказал прокурор Киева Анатолий Мельник во время совместного совещания работников правоохранительных органов столицы и представителей судейской звена, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

«У нас создан механизм, который дает возможность работать в системе Единого реестра досудебных расследований. Сегодня мы уже выдали 1400 электронных ключей работникам прокуратуры Киева, столичной милиции и СБУ, налоговикам и подразделениям МВД на транспорте», - отметил прокурор Киева.

Как сообщалось, 19 ноября вступает в силу новый УПК Украины.