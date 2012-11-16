Все прокуроры Киева получили электронные ключи
22:44, 16 ноября 2012Общество
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Все прокуроры Киева получили электронные ключи, дающие доступ в Единый реестр досудебных расследований, и готовы к работе по новому Уголовному процессуальному кодексу Украины
Прокурор Киева Анатолий Мельник отвечает журналистам
Об этом сказал прокурор Киева Анатолий Мельник во время совместного совещания работников правоохранительных органов столицы и представителей судейской звена, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.
«У нас создан механизм, который дает возможность работать в системе Единого реестра досудебных расследований. Сегодня мы уже выдали 1400 электронных ключей работникам прокуратуры Киева, столичной милиции и СБУ, налоговикам и подразделениям МВД на транспорте», - отметил прокурор Киева.
Как сообщалось, 19 ноября вступает в силу новый УПК Украины.
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