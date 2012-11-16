СМИ: В России задержана лидер движения Femen
21:59, 16 ноября 2012Общество
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В аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга была арестована лидер украинского женского движения Femen Анна Гуцол.
Анна Гуцол
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу организации.
В Femen уточняют, что она арестована "сотрудниками ФСБ и пограничной службы России".
"У Гуцол отобрали документы, средства связи и конвоировали в неизвестном направлении", - отметили в организации.
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