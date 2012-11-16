Автоимпортеры: новые автомобили нечем будет заправлять

Об этом сообщается в пресс-релизе нефтяной компании “Параллель”, дочерней компании холдинга “СКМ”.

Подобное может произойти, если в Украине будут введены заградительные пошлины на импортное топливо, а производителей нефтепродуктов обяжут добавлять в их состав биоэтанол.

«Если в Украине появятся заградительные пошлины на импортные нефтепродукты, мы должны быть готовы к тому, что качественного топлива станет гораздо меньше, и оно значительно подорожает. Существует реальная опасность того, что люди станут меньше покупать новые импортные автомобили, потому что их просто нечем будет заправлять», - цитируются в пресс-релизе слова председателя Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко.

Как сообщается в пресс-релизе, участники форума считают, что после введения пошлин, дефицит импортного топлива, соответствующего евростандартам, заменят отечественным бензином более низкого качества, что “нанесет непоправимый ущерб отечественному авторынку”.

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Согласно сообщению, участники съезда автодилеров, проанализировав опыт европейских стран по переходу на топливо с содержанием биоэтанола, отметили, что Европа уже сворачивает эксперимент по причине пригодности такого топлива лишь для автомобилей со специальной топливной системой.

«Биоэтанол в смеси с углеводородами растворяет резину и пластик. Понятно, что такое вещество способно нанести непоправимый вред неприспособленному для этого вида топлива автомобилю, которых в Украине подавляющее большинство», - приведены слова директора по качеству компании «Параллель» Александра Титова.

Как сообщал УНИАН, в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко во время поездки в Луганскую область заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов. Однако правительство Украины решило провести расследование, и будут ли с 1 декабря введены пошлины на импорт нефтепродуктов, станет известно после завершения этого расследования.

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Напомним, 8 ноября Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым вводится акцизный налог на компоненты моторного топлива.

Законом определено, что содержание биоэтанола в бензинах моторных, которые производятся и/или реализуются на территории Украины, будет составлять: в 2013 году - рекомендованное содержание не менее 5% (объемных); в 2014-2015 гг. – обязательное содержание не менее 5% (объемных); с 2016 г. – обязательное содержание не менее 7% (объемных).