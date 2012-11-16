Инвалид в ссоре нанес смертельное ранение своей знакомой

Как сообщил Отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в собственной квартире в г. Константиновке с проникающей колото-резанной раной грудной клетки был обнаружен труп 41-летней женщины.

Наряд патрульной службы оперативно задержал 50-летнего инвалида 2-й группы, который, находясь в квартире своей знакомой, во время ссоры, причинил ей ранение, от которого она скончалась на месте.

Ведется следствие.