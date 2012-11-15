Депутату дали полтора года за то, что сломал челюсть коллеге

Как передает корреспондент УНИАН из зала суда, судья Лина Обревко постановила, что И.Митюк также должен выплатить 13 тыс 230 грн материального и 20 тыс грн морального ущерба Сергею Гарифову, а также 16 тыс 390 грн за возмещение расходов на стационарное лечение пострадавшего в третьей горбольнице.

И.Митюк был взят под стражу прямо в зале суда.

Как сообщал УНИАН, 30 августа во время сессии Автозаводского райсовета депутат И.Митюк сломал челюсть коллеге, начальнику управления благоустройства и экологии горисполкома С.Гарифову. По словам депутатов, И.Митюк повесил свой пиджак на кресло С.Гарифова, а тот сделал ему замечание. В ответ И.Митюк ударил С.Гарифова. Позже назывались и другие возможные причины инцидента: от личной обиды до бизнес-интересов обоих мужчин.

После инцидента против депутата И.Митюка прокурор Полтавской области Андрей Миронов возбудил уголовное дело за умышленное средней тяжести телесное повреждение и хулиганство.

Прокурор Инна Семеняченко сегодня в ходе судебного процесса попросила для осужденного наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

С.Гарифов также настаивал на максимальном сроке наказания. Ранее в иске он также просил взыскать с И.Митюка 13 тыс 230 грн материального и 1 млн грн морального ущерба.