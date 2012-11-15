Доллар на межбанке упал ниже 8,25 грн

В четверг, 15 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2550/8,2750, к 12:00 цены снизились 8,2450/8,2520. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,2400/8,2470 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2606/11, к 12:00 цены понизились 0,2603/08. К закрытию цены достигли уровня 0,2601/05. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.6725 (+0.0477).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2720/1,2770. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5220/10,5490, к 12:00 цены ушли вниз 10,5225/10,5375. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5080/10,5210.